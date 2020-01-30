ЗАМАНА - Россиянин сломал восьмилетнему сыну челюсть за грубый ответ матери

Россиянин сломал восьмилетнему сыну челюсть за грубый ответ матери

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30 января, 2020. Четверг 09:29
Россиянин сломал восьмилетнему сыну челюсть за грубый ответ матери

Мужчина из поселка Оссора Камчатского края сломал ребенку челюсть из-за того, что сын грубо ответил своей маме, передают на сайте краевого управления Следственного комитета.

Россиянин сломал восьмилетнему сыну челюсть за грубый ответ матери
Происшествия

Как сообщают, после ссоры отец семейства поймал сына за футболку, поднял на высоту собственного роста и с силой кинул в сторону. После этого он врезал сыну кулаком в лицо.

Против мужчины начато уголовное дело.

 

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