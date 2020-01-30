Россиянин сломал восьмилетнему сыну челюсть за грубый ответ матери

Мужчина из поселка Оссора Камчатского края сломал ребенку челюсть из-за того, что сын грубо ответил своей маме, передают на сайте краевого управления Следственного комитета.

Как сообщают, после ссоры отец семейства поймал сына за футболку, поднял на высоту собственного роста и с силой кинул в сторону. После этого он врезал сыну кулаком в лицо.

Против мужчины начато уголовное дело.