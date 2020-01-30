ЗАМАНА - Путин уволил главу Чувашии

Путин уволил главу Чувашии

Автор
30 января, 2020. Четверг 08:35
Путин уволил главу Чувашии

Президент РФ Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии из-за утраты доверия к нему.

Путин уволил главу Чувашии
Происшествия

Временным главой Чувашии стал председатель комитета Государственной думы по делам национальностей Олег Николаев, передает пресс-служба Кремля.

Приказ вступил в силу 29 января. За последнее время Игнатьев два раза пребывал в центре скандала из-за своих поступков: 19 января он призвал местные СМИ «мочить» коллег, критикующих власть. Позже он выразил извинения за свои слова. 24 января в интернете опубликовали ролик, где Игнатьев «дрессирует» офицера МЧС и приказывает прыгать за ключами новой пожарной машины. В пресс-службе главы Чувашии сообщили, что чиновник и офицер были знакомы, а Игнатьев просто шутил.

 

Прочитано 43 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top