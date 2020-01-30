Путин уволил главу Чувашии

Временным главой Чувашии стал председатель комитета Государственной думы по делам национальностей Олег Николаев, передает пресс-служба Кремля.

Приказ вступил в силу 29 января. За последнее время Игнатьев два раза пребывал в центре скандала из-за своих поступков: 19 января он призвал местные СМИ «мочить» коллег, критикующих власть. Позже он выразил извинения за свои слова. 24 января в интернете опубликовали ролик, где Игнатьев «дрессирует» офицера МЧС и приказывает прыгать за ключами новой пожарной машины. В пресс-службе главы Чувашии сообщили, что чиновник и офицер были знакомы, а Игнатьев просто шутил.