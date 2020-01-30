В Дагестане считают, что массовый падеж скота вызван короновирусом

Когда гибель скота только случилась, дагестанцы обвиняли в смерти животных ветеринара, который сделал не ту вакцину, но позднее возникла версия, что причина гибели животных – смертельный короновирус из Китая.

По неизвестной причине умерло примерно 50 коров.

На сегодняшний день нет официальной информации о том, что именно коронавирус погубил животных.

Люди боятся, что зараженное неизвестно чем мясо может попасть в магазины республики. Сообщают, что гибель животных случилась не только в Бабаюртовском районе, но и в Кизилюртовском районе Дагестана. Ранее мы писали, что мусульманский мир негативно отреагировал на "сделку века".