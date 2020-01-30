ЗАМАНА - В Дагестане считают, что массовый падеж скота вызван короновирусом

В Дагестане считают, что массовый падеж скота вызван короновирусом

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30 января, 2020. Четверг 08:18
В Дагестане считают, что массовый падеж скота вызван короновирусом

В Бабаюртовском районе РД случилась массовая гибель крупного рогатого скота. О произошедшем передают местные граждане в интернете.

В Дагестане считают, что массовый падеж скота вызван короновирусом
Происшествия

Когда гибель скота только случилась, дагестанцы обвиняли в смерти животных ветеринара, который сделал не ту вакцину, но позднее возникла версия, что причина гибели животных – смертельный короновирус из Китая.

По неизвестной причине умерло примерно 50 коров.

На сегодняшний день нет официальной информации о том, что именно коронавирус погубил животных.

Люди боятся, что зараженное неизвестно чем мясо может попасть в магазины республики. Сообщают, что гибель животных случилась не только в Бабаюртовском районе, но и в Кизилюртовском районе Дагестана. Ранее мы писали, что мусульманский мир негативно отреагировал на "сделку века".

 

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