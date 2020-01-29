ЗАМАНА - В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

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29 января, 2020. Среда 15:13
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске  напали с оружием на беременную девушку в подъезде и зарезали ее. Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на МВД по Новосибирской области.

Убийство произошло 27 января, в подъезде многоэтажки по улице Кирова.

Девушку госпитализировали, но она не смогла выжить. Полицией был задержан знакомый девушки, которого подозревают в ее убийстве. 

Начато уголовное дело.

 

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