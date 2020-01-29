Убийство произошло 27 января, в подъезде многоэтажки по улице Кирова.
Девушку госпитализировали, но она не смогла выжить. Полицией был задержан знакомый девушки, которого подозревают в ее убийстве.
Начато уголовное дело.
В Новосибирске напали с оружием на беременную девушку в подъезде и зарезали ее. Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на МВД по Новосибирской области.
Убийство произошло 27 января, в подъезде многоэтажки по улице Кирова.
Девушку госпитализировали, но она не смогла выжить. Полицией был задержан знакомый девушки, которого подозревают в ее убийстве.
Начато уголовное дело.
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