ЗАМАНА - ФСБ по Дагестану изъяла у азербайджанцев 200 килограммов курительных смесей

ФСБ по Дагестану изъяла у азербайджанцев 200 килограммов курительных смесей

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29 января, 2020. Среда 09:08
ФСБ по Дагестану изъяла у азербайджанцев 200 килограммов курительных смесей

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по РД задержали нескольких жителей Азербайджана. Граждане пытались незаконно через госграницу ввезти на территорию РФ свыше 200 килограммов курительных смесей. Об этом "Замане" сообщили в РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ФСБ России по РД.

ФСБ по Дагестану изъяла у азербайджанцев 200 килограммов курительных смесей
Происшествия

Отметим, что согласно законодательству РФ провозить через госграницу страны незадекларированные товары и грузы, применять ухищрения, тайники для его сокрытия считается осознанным нарушением.

 

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