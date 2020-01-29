Отметим, что согласно законодательству РФ провозить через госграницу страны незадекларированные товары и грузы, применять ухищрения, тайники для его сокрытия считается осознанным нарушением.
ФСБ по Дагестану изъяла у азербайджанцев 200 килограммов курительных смесей
- Автор Габи
- 29 января, 2020. Среда 09:08
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по РД задержали нескольких жителей Азербайджана. Граждане пытались незаконно через госграницу ввезти на территорию РФ свыше 200 килограммов курительных смесей. Об этом "Замане" сообщили в РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу ФСБ России по РД.