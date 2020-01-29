ЗАМАНА - Более 20 тысяч нарушений зафиксировано на дорогах Дагестана в январе

Более 20 тысяч нарушений зафиксировано на дорогах Дагестана в январе

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29 января, 2020. Среда 08:24
Более 20 тысяч нарушений зафиксировано на дорогах Дагестана в январе

Больше 20 тысяч нарушений только за январь 2020 года показали камеры на дорогах Дагестана, сообщил начальник УГИБДД МВД по Дагестану Александр Шалагин.

Шалагин также сообщил, что из 102 камер не работают лишь 5. За счет этого удалось уменьшить на дорогах нарушения и аварийные ситуации, если сравнивать с прошлыми годами. Большая часть от всего количества ДТП случаются из-за выезда на встречную полосу. В прошлом году их произошло 23 тысячи. При этом на 6% упало количество аварий из-за пьяных водителей. Александр Шалагин также прокомментировал новый закон о регистрации машин. Отныне владельцам автомобилей, прописанным в Дагестане, будут выдаваться номера с «5» регионом в любом регионе страны, где была куплена машина. Шалагин ответил на вопрос о борьбе с коррупцией в УГИБДД  МВД. В 2019 году было начато шесть уголовных дел, обнаружено 500 случаев нарушений служебной дисциплины и уволено 14  работников. 

 

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