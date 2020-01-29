Более 20 тысяч нарушений зафиксировано на дорогах Дагестана в январе

Шалагин также сообщил, что из 102 камер не работают лишь 5. За счет этого удалось уменьшить на дорогах нарушения и аварийные ситуации, если сравнивать с прошлыми годами. Большая часть от всего количества ДТП случаются из-за выезда на встречную полосу. В прошлом году их произошло 23 тысячи. При этом на 6% упало количество аварий из-за пьяных водителей. Александр Шалагин также прокомментировал новый закон о регистрации машин. Отныне владельцам автомобилей, прописанным в Дагестане, будут выдаваться номера с «5» регионом в любом регионе страны, где была куплена машина. Шалагин ответил на вопрос о борьбе с коррупцией в УГИБДД МВД. В 2019 году было начато шесть уголовных дел, обнаружено 500 случаев нарушений служебной дисциплины и уволено 14 работников.