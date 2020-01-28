ЗАМАНА - Российский депутат заказала убийство мужа

Российский депутат заказала убийство мужа

Автор
28 января, 2020. Вторник 15:05
Российский депутат заказала убийство мужа

Работники ФСБ арестовали в Самарской области женщину-депутата, сделавшей заказ на смерть супруга.

Российский депутат заказала убийство мужа
Происшествия

Как выяснилось в ходе следствия, 44-летняя женщина-депутат думы города Чапаевска подстроила убийство мужа, дабы стать владелицей его финансов и имущества. На убийство она решилась вместе с подругой — преступницы отыскали исполнителя, назначили с ним встречу в кафе и предложили ему за грязное дело 400 тысяч рублей. Они предоставили исполнителю всю информацию о месте проживания, работе супруга депутата и номер его машины.

Далее киллер действовал в рамках оперативного эксперимента: назначил встречу с женщинами еще раз и получил от них аванс 200 тысяч рублей. Сразу после этого заказчица и ее приятельницы были арестованы. Начато уголовное дело. Преступницы отказываются давать показания. 

 

Прочитано 141 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top