Российский депутат заказала убийство мужа

Как выяснилось в ходе следствия, 44-летняя женщина-депутат думы города Чапаевска подстроила убийство мужа, дабы стать владелицей его финансов и имущества. На убийство она решилась вместе с подругой — преступницы отыскали исполнителя, назначили с ним встречу в кафе и предложили ему за грязное дело 400 тысяч рублей. Они предоставили исполнителю всю информацию о месте проживания, работе супруга депутата и номер его машины.

Далее киллер действовал в рамках оперативного эксперимента: назначил встречу с женщинами еще раз и получил от них аванс 200 тысяч рублей. Сразу после этого заказчица и ее приятельницы были арестованы. Начато уголовное дело. Преступницы отказываются давать показания.