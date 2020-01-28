В Осетии темнокожего студента заставили извиниться за танец

Темнокожий студент Северо-Осетинского госуниверситета имени Хетагурова (СОГУ), станцевал неприличный танец со студенткой. За это ему пришлось приносить публичные извинения.

Студент отметил, что приехал в Осетию недавно и не знал, как можно себя вести, а как нет. Он пообещал впредь быть предусмотрительнее и внимательнее к особенностям региона.