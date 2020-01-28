Студент отметил, что приехал в Осетию недавно и не знал, как можно себя вести, а как нет. Он пообещал впредь быть предусмотрительнее и внимательнее к особенностям региона.
В Осетии темнокожего студента заставили извиниться за танец
- Автор Габи
- 28 января, 2020. Вторник 14:59
Темнокожий студент Северо-Осетинского госуниверситета имени Хетагурова (СОГУ), станцевал неприличный танец со студенткой. За это ему пришлось приносить публичные извинения.
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