ЗАМАНА - В Осетии темнокожего студента заставили извиниться за танец

В Осетии темнокожего студента заставили извиниться за танец

Автор
28 января, 2020. Вторник 14:59
В Осетии темнокожего студента заставили извиниться за танец

Темнокожий студент Северо-Осетинского госуниверситета имени Хетагурова (СОГУ), станцевал неприличный танец со студенткой. За это ему пришлось приносить публичные извинения.

В Осетии темнокожего студента заставили извиниться за танец
Происшествия

Студент отметил, что приехал в Осетию недавно и не знал, как можно себя вести, а как нет. Он пообещал впредь быть предусмотрительнее и внимательнее к особенностям региона. 

 

Прочитано 53 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top