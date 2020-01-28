Ранее мы писали, что Китайцам закрыли въезд в Россию.
В Китае люди падают в обморок из-за вируса
- Автор Мадина
- 28 января, 2020. Вторник 13:55
Как мы уже писали, ситуация со смертельным коронавирусом ухудшается. На видео можно увидеть падающих в обморок китайцев, заразившихся вирусом.
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