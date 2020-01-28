Число жертв коронавируса превысило 100 человек

Количество смертей из-за коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого началась в Китае, в провинции Хубэй стало больше 100 человек, сообщили РИА Новости со ссылкой на правительство.

В общем в Хубэй заразились смертельным вирусом 2714 человека, из них 100 не смогли справиться с заразой. За прошедшие пару дней был зарегистрирован 1291 новый случай болезни. Во всем Китае из-за вируса погибли 106 человек. Ранее мы писали, что в Китае началась паника.