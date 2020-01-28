Дагестан назван регионом с высокими рисками мошенничества в ОСАГО

Центральный Банк РФ составил рейтинг регионов с наиболее высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО составил Банк России, в мониторинговом отчете на своем сайте.

В Республике Дагестан отмечаются критически высокие показатели частоты страховых случаев (8,56%, в 1,5 раза выше среднего значения), скользящего коэффициента выплат (192,0%, в 3 раза выше общероссийского). Средняя страховая выплата (84,4 тыс. руб.) выше общероссийской на 30%. Доля субъекта на российском рынке ОСАГО невелика и составляет 0,45%. Динамика основных показателей – негативная.

Отметим, что полисы обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов стали дешевле за первые 11 месяцев 2019 года на 5,1%.