ЗАМАНА - Дагестан назван регионом с высокими рисками мошенничества в ОСАГО

Дагестан назван регионом с высокими рисками мошенничества в ОСАГО

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28 января, 2020. Вторник 09:34
Дагестан назван регионом с высокими рисками мошенничества в ОСАГО

Центральный Банк РФ составил рейтинг регионов с наиболее высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО составил Банк России, в мониторинговом отчете на своем сайте.

Дагестан назван регионом с высокими рисками мошенничества в ОСАГО
Происшествия

 В Республике Дагестан отмечаются критически высокие показатели частоты страховых случаев (8,56%, в 1,5 раза выше среднего значения), скользящего коэффициента выплат (192,0%, в  3  раза выше общероссийского). Средняя страховая выплата (84,4  тыс. руб.) выше общероссийской на  30%. Доля субъекта на  российском рынке ОСАГО невелика и составляет 0,45%. Динамика основных показателей – негативная.

Отметим, что полисы обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов стали дешевле за первые 11 месяцев 2019 года на 5,1%.

 

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