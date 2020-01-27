Пострадавшими в основном становились люди пенсионного возраста. По телефону им сообщали о серьезных болезнях и вымогали у них деньги за лечение.
Пенсионерам продавали чудо-лекарство за бешеные деньги
- Автор Мадина
- 27 января, 2020. Понедельник 16:00
В Москве поймали мошенников, выманивших деньги за фальшивые лекарства. Подробности на видео.
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