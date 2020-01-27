Пенсионерам продавали чудо-лекарство за бешеные деньги

В Москве поймали мошенников, выманивших деньги за фальшивые лекарства. Подробности на видео.

Пострадавшими в основном становились люди пенсионного возраста. По телефону им сообщали о серьезных болезнях и вымогали у них деньги за лечение.