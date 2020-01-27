ЗАМАНА - Найден отец, оставивший мальчиков в Шереметьеве

Найден отец, оставивший мальчиков в Шереметьеве

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27 января, 2020. Понедельник 15:51
Найден отец, оставивший мальчиков в Шереметьеве

Полиция отыскала отца, оставившего двух сыновей в аэропорту Шереметьево.

Омбудсмен РФ Анна Кузнецова передает, что в данный момент решают вопрос о способах наказания мужчины. Бросить детей в общественном месте – крупное нарушение, из-за которого его могут лишить родительских прав.

 

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