Омбудсмен РФ Анна Кузнецова передает, что в данный момент решают вопрос о способах наказания мужчины. Бросить детей в общественном месте – крупное нарушение, из-за которого его могут лишить родительских прав.
Найден отец, оставивший мальчиков в Шереметьеве
- Автор Мадина
- 27 января, 2020. Понедельник 15:51
Полиция отыскала отца, оставившего двух сыновей в аэропорту Шереметьево.
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