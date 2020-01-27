Сообщают, что лайнер летел из Герата в Кабул. Самолет упал в гористой местности на территории, управляемой талибами (организация запрещена в РФ). Как подчеркнул представитель губернатора этой территории, на место падения отправлена команда для расследования случившегося.
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
- Автор Мадина
- 27 января, 2020. Понедельник 13:57
Лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines упал в провинции Газни на востоке Афганистана. Как сообщают в британской газете The Mirror, на самолете летели 83 человека, есть ли выжившие пока под вопросом.
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