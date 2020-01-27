Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, в декабре 2019 года обвиняемая родила дочь и передала её покупательнице за 440 тысяч рублей.На сегодняшний день девочку на время поместили в больницу, что делать с ней дальше решат органы опеки и попечительства. Против женщины завели уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").
На Ставраполье продали ребёнка за 440 тысяч рублей
- Автор Габи
- 27 января, 2020. Понедельник 13:55
В Буденновском районе Ставропольского края следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в том, что она продала свою новорождённую дочь. Своего ребёнка преступница оценила в 440 тысяч рублей.
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