ЗАМАНА - На Ставраполье продали ребёнка за 440 тысяч рублей

На Ставраполье продали ребёнка за 440 тысяч рублей

Автор
27 января, 2020. Понедельник 13:55
На Ставраполье продали ребёнка за 440 тысяч рублей

В Буденновском районе Ставропольского края следственный отдел СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в том, что она продала свою новорождённую дочь. Своего ребёнка преступница оценила в 440 тысяч рублей.

На Ставраполье продали ребёнка за 440 тысяч рублей
Происшествия

Согласно информации, предоставленной правоохранительными органами, в декабре 2019 года обвиняемая родила дочь и передала её покупательнице за 440 тысяч рублей.На сегодняшний день девочку на время поместили в больницу, что делать с ней дальше решат органы опеки и попечительства. Против женщины завели уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). 

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top