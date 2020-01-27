Он погиб на 42-м году жизни. Как сообщают, на вертолете летели еще 3 человека, которые также не выжили. Жены спортсмена на вертолете не было. Сообщают, что перед падением вертолет начал гореть. Причину катастрофы выясняют.
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
- Автор Мадина
- 27 января, 2020. Понедельник 09:13
Знаменитый спортсмен Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант умер при падении своего личного вертолета в Калифорнии.
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