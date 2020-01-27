Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Он погиб на 42-м году жизни. Как сообщают, на вертолете летели еще 3 человека, которые также не выжили. Жены спортсмена на вертолете не было. Сообщают, что перед падением вертолет начал гореть. Причину катастрофы выясняют.