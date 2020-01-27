ЗАМАНА - Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

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27 января, 2020. Понедельник 09:13
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Знаменитый спортсмен Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант умер при падении своего личного вертолета в Калифорнии.

Он погиб на 42-м году жизни. Как сообщают, на вертолете летели еще 3 человека, которые также не выжили. Жены спортсмена на вертолете не было. Сообщают, что перед падением вертолет начал гореть. Причину катастрофы выясняют. 

 

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