Ушёл из жизни Омарасхаб Омаров

26 января, на 85-м году жизни погибла легенда дагестанского спорта Омарасхаб Омаров. Об этом сообщается в издании "Махачкалинские известия".

Кандидат в мастера спорта Омарасхаб Магомедрасулович Омаров основную часть жизнидеятельности занимался спортом. Дагестанец 12 раз побеждал на чемпионате России по лёгкой атлетике среди ветеранов, он 10 раз занимал призовые места на чемпионатах республики. В возрасте 80 лет Омарасхаб Магомедрасулович прибежал первым в беге на 5 километров, когда в Чебоксарах был чемпионат России по легкой атлетике. Помимо этого, он был тренером-консультантом Комитета по спорту, туризму и делам молодёжи города.

Информация о гибели легендарного спортсмена была подтверждена в министерстве по физической культуре и спорту РД.

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