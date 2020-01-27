Напомним, что взрыв газа случилс в подвале жилого дома в Махачкале. Пострадал мальчик 11 лет.
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Газовые службы в Махачкале остановили подачу газа в восьми многоквартирных жилых домах пока выясняются причины взрыва газа, произошедшего в воскресенье в одном из жилых домов. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на журналистов в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Махачкала".
Напомним, что взрыв газа случилс в подвале жилого дома в Махачкале. Пострадал мальчик 11 лет.
Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
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