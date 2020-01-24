ЗАМАНА - Суд в Каспийске рассмотрит дело торговца должностями

Суд в Каспийске рассмотрит дело торговца должностями

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24 января, 2020. Пятница 13:29
Суд в Каспийске рассмотрит дело торговца должностями

Прокуратура города Каспийск подтвердила обвинение по уголовному делу в отношении гражданина г. Махачкалы, подозреваемого в мошенничестве, передает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Суд в Каспийске рассмотрит дело торговца должностями
Происшествия

Как сообщалось в обвинении, в январе прошлого года мужчина заявил своему знакомому, планирующему устроиться на государственную службу, что у него есть знакомства в органах власти для помощи в его трудоустройстве заместителем директора учебного заведения в г. Каспийске, и за такую помощь взял от него 800 тысяч рублей.

Далее преступник сделал предложение знакомому получить более престижную работу – директор медицинского колледжа, для чего взял у него еще 1,5 миллиона рублей.

Получив в общем 2,3 миллиона рублей, и не планируя осуществлять обещанное, он прекращал связи с обманутым человеком, передает пресс-служба прокуратуры республики. Чтобы обеспечить возврат денег, наложен арест на квартиру преступника.

Прокуратура отправила уголовное дело в Каспийский городской суд для рассмотрения по факту. Ранее мы писали, что должность мэра в Дагестане пытались продать за 10 миллионов рублей. Прочитать можно тут.

 

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