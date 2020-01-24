Все материалы проверки рассматривает на данный момент отдел по делам несовершеннолетних. В результате хулиганы могут стать на учёт, отметили в краевом управлении МВД.
На Ставрополье школьники осквернили «Вечный Огонь» в Изобильном
- Автор Габи
- 24 января, 2020. Пятница 10:04
Ролик о недобросовестном поведении молодых горожан распространили в социальных сетях. Один из школьников справил свою нужду прямо на огонь. В результаты два нарушителя были найдены с помощью записей с камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Newstracker.ru