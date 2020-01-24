На Ставрополье школьники осквернили «Вечный Огонь» в Изобильном

Ролик о недобросовестном поведении молодых горожан распространили в социальных сетях. Один из школьников справил свою нужду прямо на огонь. В результаты два нарушителя были найдены с помощью записей с камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает Newstracker.ru