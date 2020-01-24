ЗАМАНА - В Екатеринбурге на улицах гуляют слоны

В Екатеринбурге на улицах гуляют слоны

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24 января, 2020. Пятница 01:00
В Екатеринбурге на улицах гуляют слоны

На видео можно увидеть счастливого слона, катающегося в снегу на улицах Екатеринбурга.

По снежным улицам Екатеринбурга разгуливают слоны: их отвозят в другой город. Привычная операция должна была пройти по плану, не реши один из слонов немного погулять — его заинтересовал снег. Поругать ушастого за минутную слабость не получится, ведь ролик с этим моментом уж слишком милый. Как выяснилось, перевозка слонов — это процесс сложный, но на вид веселый. К примеру, через дорогу их слонов ведут с осторожностью придерживая за хобот, как детей родители за руку.

 

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