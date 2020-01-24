В Екатеринбурге на улицах гуляют слоны

По снежным улицам Екатеринбурга разгуливают слоны: их отвозят в другой город. Привычная операция должна была пройти по плану, не реши один из слонов немного погулять — его заинтересовал снег. Поругать ушастого за минутную слабость не получится, ведь ролик с этим моментом уж слишком милый. Как выяснилось, перевозка слонов — это процесс сложный, но на вид веселый. К примеру, через дорогу их слонов ведут с осторожностью придерживая за хобот, как детей родители за руку.