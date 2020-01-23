ЗАМАНА - В Китае изолировали два города из-за коронавируса

В Китае изолировали два города из-за коронавируса

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23 января, 2020. Четверг 16:42
В Китае изолировали два города из-за коронавируса

Как передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Хуангана, в городе остановил работу общественный транспорт, а также поезда в выездном направлении.

В Китае изолировали два города из-за коронавируса
Происшествия

Как написано в заявлении, гражданам города нельзя без уважительной причины покидать город. 

Сообщают, что соответствующие меры были применены в отношении Уханя.

Подчеркивается, что также остановлены все массово-развлекательные мероприятия, а центральные рынки закрылись на неопределённый отрезок времени.

Машины все ещё могут приезжать в Хуанган и уезжать из него, но все люди и питомцы обязаны пройти эпидемиологическую проверку. Ранее мы писали, что число жертв нового китайского вируса выросло в два раза. Прочитать можно тут.

 

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