Как написано в заявлении, гражданам города нельзя без уважительной причины покидать город.
Сообщают, что соответствующие меры были применены в отношении Уханя.
Подчеркивается, что также остановлены все массово-развлекательные мероприятия, а центральные рынки закрылись на неопределённый отрезок времени.
Машины все ещё могут приезжать в Хуанган и уезжать из него, но все люди и питомцы обязаны пройти эпидемиологическую проверку. Ранее мы писали, что число жертв нового китайского вируса выросло в два раза. Прочитать можно тут.