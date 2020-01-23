В Китае изолировали два города из-за коронавируса

Как передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Хуангана, в городе остановил работу общественный транспорт, а также поезда в выездном направлении.

Как написано в заявлении, гражданам города нельзя без уважительной причины покидать город.

Сообщают, что соответствующие меры были применены в отношении Уханя.

Подчеркивается, что также остановлены все массово-развлекательные мероприятия, а центральные рынки закрылись на неопределённый отрезок времени.

Машины все ещё могут приезжать в Хуанган и уезжать из него, но все люди и питомцы обязаны пройти эпидемиологическую проверку. Ранее мы писали, что число жертв нового китайского вируса выросло в два раза. Прочитать можно тут.