ЗАМАНА - Мотоциклист скрылся от полиции в джунглях, заблудился и две недели ел момбины

Мотоциклист скрылся от полиции в джунглях, заблудился и две недели ел момбины

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23 января, 2020. Четверг 11:00
Мотоциклист скрылся от полиции в джунглях, заблудился и две недели ел момбины

В провинции Тайланда спасли мужчину-мотоциклиста, спрятавшегося от полиции в джунглях, но в итоге он не смог сориентироваться там и заблудился. Передает сайт Newsflare.

Мотоциклист скрылся от полиции в джунглях, заблудился и две недели ел момбины
Происшествия

6 января 2020  27-летний Патпхак Джевчароен катался на своем мотоцикле и увидел полицейских, проверяющих машины у дороги. Мотоциклист испугался, резко свернул на тупиковый путь и сбежал в джунгли. Полиция некоторое время ожидала его возвращения, но далее осмотрела тупик и обнаружила лишь разбитый мотоцикл.

Искать мотоциклиста в джунглях отправились лесничие и спасатели. Только через 13 дней они смогли найти истощенного мужчину, который находился аж в 5 километрах от своего мотоцикла.
Он пожаловался, что за 13 дней съел только 6 момбинов — напоминающих сливы плодов, растущих в джунглях.

Мужчина рассказал, что не знал о тупике и только случайно врезался на мотоцикле в дерево. Он поранился о камень и ему пришлось порвать свою рубашку, чтобы перевязать рану. Все 13 дней он страдал от холода, голода и отсутствия питьевой воды.

Как в итоге было выяснено, мотоциклист не делал ничего противозаконного. Как он объяснил, он испугался полицию из-за того, что в прошлом был наркоманом и сидел в тюрьме.

 

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