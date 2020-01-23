Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

Умерли все три пассажира самолета, которые летели в нем. Крушение произошло в штате Новый Южный Уэльс. Передают, что куски самолета C-130 были найдены рядом с городом Кума на юге штата. Что послужило крушению пока неизвестно. Изначально наземные службы не смогли выйти на контакт с самолетом, тушившим пожар, после чего начали собирать поисково-спасательную операцию.

Лесные пожары начались в Австралии в сентябре прошлого года. Из-за пожара и его последствий умерло более миллиарда животных и птиц. Большая часть из них погибла из-за голода или нападения хищных зверей. Ранее мы писали, что в Австралии с неба посыпалась морковка для животных. Прочитать можно тут.