ЗАМАНА - Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

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23 января, 2020. Четверг 10:22
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии упал американский военно-транспортный самолет C-130 при попытке потушить лесные пожары. 

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
Происшествия

Умерли все три пассажира самолета, которые летели в нем. Крушение произошло в штате Новый Южный Уэльс. Передают, что куски самолета C-130 были найдены рядом с городом Кума на юге штата. Что послужило крушению пока неизвестно. Изначально наземные службы не смогли выйти на контакт с самолетом, тушившим пожар, после чего начали собирать поисково-спасательную операцию.

Лесные пожары начались в Австралии в сентябре прошлого года. Из-за пожара и его последствий умерло более миллиарда животных и птиц. Большая часть из них погибла из-за голода или нападения хищных зверей. Ранее мы писали, что в Австралии с неба посыпалась морковка для животных. Прочитать можно тут.

 

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