Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на прокурора региона Алексея Ежова.
По словам прокурора, причина инфекции кроется в некачественной воде.
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В Дагестане выемка документов прошла в администрации города Кизляр и в иных уполномоченных организациях муниципалитета при расследовании уголовного дела о массовом отравлении кишечной инфекцией.
Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на прокурора региона Алексея Ежова.
По словам прокурора, причина инфекции кроется в некачественной воде.
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