ЗАМАНА - В мэрии Кизляра прошла выемка документов по делу о массовом отравлении

В мэрии Кизляра прошла выемка документов по делу о массовом отравлении

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23 января, 2020. Четверг 03:59
В мэрии Кизляра прошла выемка документов по делу о массовом отравлении

В Дагестане выемка документов прошла в администрации города Кизляр и в иных уполномоченных организациях муниципалитета при расследовании уголовного дела о массовом отравлении кишечной инфекцией.

В мэрии Кизляра прошла выемка документов по делу о массовом отравлении
Происшествия

 Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на прокурора региона Алексея Ежова.

По словам прокурора, причина инфекции кроется в некачественной воде.

Подробнее на официальном сайте ТАСС

 

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