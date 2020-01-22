ЗАМАНА - Раскрыта загадка недоступной области черной дыры

Раскрыта загадка недоступной области черной дыры

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22 января, 2020. Среда 14:45
Раскрыта загадка недоступной области черной дыры

Ученые-астрономы Кембриджского университета открыли неизвестные свойства недоступной ранее для наблюдения области возле далекой гигантской черной дыры с помощью эха рентгеновского излучения. 

Раскрыта загадка недоступной области черной дыры
Происшествия

С помощью космической обсерватории XMM-Newton астрономы наблюдали за таинственным ядром галактики IRAS 13224-3809, являющейся одним из самых меняющихся источников рентгеновского излучения. Огромная черная дыра в центре галактики "ест" вещество, нагревающееся при движении по спирали и испускающее рентгеновское излучение. Они отражаются от окружающего их газа, создавая световое эхо.

Над аккреционным диском сверхмассивной черной дыры обитает корона — участок горячих электронов, который меняется в размерах очень быстро. Изучение эха, отражающегося от короны, дало астрономам возможность картировать скопление вещества вокруг сверхмассивной черной дыры, а также найти ее массу и скорость вращения. Масса черной дыры стабильна, поэтому всякое изменение в эхосигнале обязано быть связано только с газовой средой. Выяснилось, что масса черной дыры доходит до примерно 2 миллионов масс Солнца.

 

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