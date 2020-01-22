Раскрыта загадка недоступной области черной дыры

С помощью космической обсерватории XMM-Newton астрономы наблюдали за таинственным ядром галактики IRAS 13224-3809, являющейся одним из самых меняющихся источников рентгеновского излучения. Огромная черная дыра в центре галактики "ест" вещество, нагревающееся при движении по спирали и испускающее рентгеновское излучение. Они отражаются от окружающего их газа, создавая световое эхо.

Над аккреционным диском сверхмассивной черной дыры обитает корона — участок горячих электронов, который меняется в размерах очень быстро. Изучение эха, отражающегося от короны, дало астрономам возможность картировать скопление вещества вокруг сверхмассивной черной дыры, а также найти ее массу и скорость вращения. Масса черной дыры стабильна, поэтому всякое изменение в эхосигнале обязано быть связано только с газовой средой. Выяснилось, что масса черной дыры доходит до примерно 2 миллионов масс Солнца.