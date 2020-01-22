В "Лужниках" опровергли информацию о ребёнке, которого засосало в сливную трубу

Автор Габи

Представитель спорткомплекса "Лужники" в Москве дал опровержение информации о том, что 20 января в период визита аквапарка ребёнка засосало в сливную трубу. Об этом сообщает ТАСС.