ЗАМАНА - В "Лужниках" опровергли информацию о ребёнке, которого засосало в сливную трубу

В "Лужниках" опровергли информацию о ребёнке, которого засосало в сливную трубу

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22 января, 2020. Среда 15:27
В &quot;Лужниках&quot; опровергли информацию о ребёнке, которого засосало в сливную трубу

Представитель спорткомплекса "Лужники" в Москве дал опровержение информации о том, что 20 января в период визита аквапарка ребёнка засосало в сливную трубу. Об этом сообщает ТАСС.

В "Лужниках" опровергли информацию о ребёнке, которого засосало в сливную трубу
Происшествия

Предполагалось, что это произошло вследствие того, что спасатель аквакомплекса заснул и, следовательно, не смог своевременно помочь.

Подробнее на официальном сайте ТАСС

 

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