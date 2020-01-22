Предполагалось, что это произошло вследствие того, что спасатель аквакомплекса заснул и, следовательно, не смог своевременно помочь.
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Представитель спорткомплекса "Лужники" в Москве дал опровержение информации о том, что 20 января в период визита аквапарка ребёнка засосало в сливную трубу. Об этом сообщает ТАСС.
Предполагалось, что это произошло вследствие того, что спасатель аквакомплекса заснул и, следовательно, не смог своевременно помочь.
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