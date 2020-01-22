Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе. Автокатастрофа произошла на одной из оживлённых улиц города. Пострадавшего ребёнка с травмами отвезли в больницу.
Подробные обстоятельства случившегося на данный момент устанавливают полицейские.
Плохая видимость из-за погоды стала причиной дорожного происшествия в Ставрополе.
Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе. Автокатастрофа произошла на одной из оживлённых улиц города. Пострадавшего ребёнка с травмами отвезли в больницу.
Подробные обстоятельства случившегося на данный момент устанавливают полицейские.
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