ЗАМАНА - В Ставрополе женщина сбила ребёнка

В Ставрополе женщина сбила ребёнка

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22 января, 2020. Среда 16:50
В Ставрополе женщина сбила ребёнка

Плохая видимость из-за погоды стала причиной дорожного происшествия в Ставрополе.

В Ставрополе женщина сбила ребёнка
Происшествия

Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе. Автокатастрофа произошла на одной из оживлённых улиц города. Пострадавшего ребёнка с травмами отвезли в больницу.

Подробные обстоятельства случившегося на данный момент устанавливают полицейские.

 

 

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