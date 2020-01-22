По словам представителя правоохранительных органов, автомобиль Hyundai Accent вылетел в пропасть около села Цудахар. Погибшими оказались 19-летний водитель и 2 пассажира. По какой причине произошла авария выясняется.
В горах Дагестана упал в пропасть автомобиль
- Автор Габи
- 22 января, 2020. Среда 14:08
Три человека погибли из-за падения автомобиля в пропасть в Левашинском районе РД, сообщили в ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах республики.
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