ЗАМАНА - В горах Дагестана упал в пропасть автомобиль

В горах Дагестана упал в пропасть автомобиль

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22 января, 2020. Среда 14:08
В горах Дагестана упал в пропасть автомобиль

Три человека погибли из-за падения автомобиля в пропасть в Левашинском районе РД, сообщили в ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах республики.

В горах Дагестана упал в пропасть автомобиль
Происшествия

По словам представителя правоохранительных органов, автомобиль Hyundai Accent вылетел в пропасть около села Цудахар. Погибшими оказались 19-летний водитель и 2 пассажира. По какой причине произошла авария выясняется.

 

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