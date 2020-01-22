Согласно предварительной информации, в общей сложности отравились 24 человека, из них 21 госпитализировали, 19 из них не достигли совершеннолетия.
Подробнее на официальном сайте ТАСС.
Причиной, по которой отравились школьники и работники Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва имени Д. П. Коркина, явились рыбные консервы. Известно, что их ели в школьной столовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой к журналистам в пресс-службе следственного управления следственного комитета.
Согласно предварительной информации, в общей сложности отравились 24 человека, из них 21 госпитализировали, 19 из них не достигли совершеннолетия.
Подробнее на официальном сайте ТАСС.
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