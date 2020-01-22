В Якутии стала известна причина отравления в школе-интернате

Причиной, по которой отравились школьники и работники Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва имени Д. П. Коркина, явились рыбные консервы. Известно, что их ели в школьной столовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой к журналистам в пресс-службе следственного управления следственного комитета.