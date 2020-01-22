ЗАМАНА - В Якутии стала известна причина отравления в школе-интернате

В Якутии стала известна причина отравления в школе-интернате

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22 января, 2020. Среда 12:50
В Якутии стала известна причина отравления в школе-интернате

Причиной, по которой отравились школьники и работники Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва имени Д. П. Коркина, явились рыбные консервы. Известно, что их ели в школьной столовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой к журналистам в пресс-службе следственного управления следственного комитета.

В Якутии стала известна причина отравления в школе-интернате
Происшествия

Согласно предварительной информации, в общей сложности отравились 24 человека, из них 21 госпитализировали, 19 из них не достигли совершеннолетия.

Подробнее на официальном сайте ТАСС.

 

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