Маленького мальчика вызволили из захламленной квартиры на Сахалине

Мальчика двух лет нашли, как можно увидеть на видео, среди гор мусора и валяющихся повсюду вещей. Случай произошел днем 21 января в городе Анива. Маму малыша, которой всего 19 лет, в быстром порядке разыскали, с ее слов, она отошла всего на несколько минут в магазин за продуктами, перед этим уложив малыша спать. Соседи опровергают ее заявление, уверяя, что позвонили в МЧС после того, как плач не замолкал в течение 2 суток.

Мать объяснила захламленность дома тем, что она сдавала ее солдатам, а сама проживала у подруги — якобы бардак устроили именно военные, из-за чего она и попросила их на выход.

Объяснениям 19-летней женщины не поверили, малыша забрали в социально-реабилитационный центр в Южно-Сахалинске. Будет решаться вопрос о начале административного дела по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.