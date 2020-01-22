В российском аэропорту у пассажирки заподозрили смертельный китайский вирус

Подчеркивается, что туристка приехала в Россию из Харбина ночным рейсом во вторник, 21 января. По итогам проверки всех пассажиров самолета выяснилось, что у одной из них сильно завышена температура. Ее госпитализировали в одну из местных больниц с подозрением на заражение вирусом. Ранее мы писали, что в США у туриста был обнаружен случай заболевания вирусом. Подробнее можно прочитать тут.