Новый китайский вирус дошел до США

Вирус нашли в городе Сиэтл у туриста из Китая, передают власти города. Данные об этом подтверждает The Wall Street Journal со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США. После случаев заболевания коронавирусом Северная Корея закрыла границу из-за вероятности распространения вируса. В РФ согласились, что 2019-nCoV несет собой биологическую угрозу для жителей страны.

По полученной информации, от коронавируса 2019-nCoV погибло 6 человек. Всего насчитывается 291 случай заражения вирусом, большая часть из них — в городе Ухань. Некоторое количество случаев заболевания обнаружено за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде.