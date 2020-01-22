ЗАМАНА - Новый китайский вирус дошел до США

Новый китайский вирус дошел до США

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22 января, 2020. Среда 09:53
Новый китайский вирус дошел до США

В США обнаружили первый случай заболевания смертельным коронавирусом 2019-nCoV, сообщил Independent.

Новый китайский вирус дошел до США
Происшествия

Вирус нашли в городе Сиэтл у туриста из Китая, передают власти города. Данные об этом подтверждает The Wall Street Journal со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США. После случаев заболевания коронавирусом Северная Корея закрыла границу из-за вероятности распространения вируса. В РФ согласились, что 2019-nCoV несет собой биологическую угрозу для жителей страны.

По полученной информации, от коронавируса 2019-nCoV погибло 6 человек. Всего насчитывается 291 случай заражения вирусом, большая часть из них — в городе Ухань. Некоторое количество случаев заболевания обнаружено за пределами Китая — в Японии, Южной Корее, Таиланде.

 

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