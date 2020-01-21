ЗАМАНА - Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

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21 января, 2020. Вторник 15:00
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

На заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал-полковника Халила Арсланова выдвинуты обвинения в особо крупном мошенничестве по двум случаям (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Второго окружного суда.

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Происшествия

Полная сумма кражи достигает примерно 6,7 миллиардов рублей (191 миллионов 437 тысяч 536 рублей и не менее 6,5 миллиардов рублей). Сообщают, что генерал-полковник обвинен в соучастии в краже 2,2 миллиардов рублей.  Стоит напомнить, что Арсланову предъявляли обвинение в рамках расследования уголовного дела «Воентелекома», начатого еще в 2013 году. Как выяснило следствие, руководитель организации Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ применяли разнообразные способы для повышения стоимости продукции, а также для получения за исполнение услуг двойной платы. Арсланов отказывается признавать свою вину. 

 

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