Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Полная сумма кражи достигает примерно 6,7 миллиардов рублей (191 миллионов 437 тысяч 536 рублей и не менее 6,5 миллиардов рублей). Сообщают, что генерал-полковник обвинен в соучастии в краже 2,2 миллиардов рублей. Стоит напомнить, что Арсланову предъявляли обвинение в рамках расследования уголовного дела «Воентелекома», начатого еще в 2013 году. Как выяснило следствие, руководитель организации Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ применяли разнообразные способы для повышения стоимости продукции, а также для получения за исполнение услуг двойной платы. Арсланов отказывается признавать свою вину.