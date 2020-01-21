ЗАМАНА - В Омске хотят заставить собак замолчать

В Омске хотят заставить собак замолчать

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21 января, 2020. Вторник 16:41
В Омске хотят заставить собак замолчать

Омские стражи порядка выступили с инициативой внести изменения в закон о тишине.

В Омске хотят заставить собак замолчать
Происшествия

К ним обращаются горожане города, в частности, жители многоэтажек с жалобами на лай собак по ночам. Однако полиция пока ничем помочь не может.

Каким образом данная проблема будет регулироваться властями пока неизвестно.

 

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