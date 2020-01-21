К ним обращаются горожане города, в частности, жители многоэтажек с жалобами на лай собак по ночам. Однако полиция пока ничем помочь не может.
Каким образом данная проблема будет регулироваться властями пока неизвестно.
Омские стражи порядка выступили с инициативой внести изменения в закон о тишине.
К ним обращаются горожане города, в частности, жители многоэтажек с жалобами на лай собак по ночам. Однако полиция пока ничем помочь не может.
Каким образом данная проблема будет регулироваться властями пока неизвестно.
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