В Омске хотят заставить собак замолчать

Омские стражи порядка выступили с инициативой внести изменения в закон о тишине.

К ним обращаются горожане города, в частности, жители многоэтажек с жалобами на лай собак по ночам. Однако полиция пока ничем помочь не может.

Каким образом данная проблема будет регулироваться властями пока неизвестно.