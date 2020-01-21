Подозреваемым оказался 32-летний житель Москвы. Стражи порядка изъяли у нарушителя травматический пистолет, на который у него было необходимое разрешение.

Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

В территориальный отдел полиции пришло сообщение о произошедшей драке возле кафе на 1-ой Новокузьминской улице. Конфликт с посетителями произошёл из-за того, что мужчина отказывался оплатить счёт.