В Москве задержан мужчина, стрелявший в посетителей кафе
- Автор Габи
- 21 января, 2020. Вторник 12:31
Сотрудниками полиции юго-востока Москвы был задержан мужчина, который стрелял около кафе. Его подозревают в угрозе убийством, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы МВД Владимира Васенина.
В территориальный отдел полиции пришло сообщение о произошедшей драке возле кафе на 1-ой Новокузьминской улице. Конфликт с посетителями произошёл из-за того, что мужчина отказывался оплатить счёт.
Подозреваемым оказался 32-летний житель Москвы. Стражи порядка изъяли у нарушителя травматический пистолет, на который у него было необходимое разрешение.
Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".