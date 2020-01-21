ЗАМАНА - В Москве задержан мужчина, стрелявший в посетителей кафе

В Москве задержан мужчина, стрелявший в посетителей кафе

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21 января, 2020. Вторник 12:31
В Москве задержан мужчина, стрелявший в посетителей кафе
Сотрудниками полиции юго-востока Москвы был задержан мужчина, который стрелял около кафе. Его подозревают в угрозе убийством, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы МВД Владимира Васенина.
В Москве задержан мужчина, стрелявший в посетителей кафе
Происшествия
В территориальный отдел полиции пришло сообщение о произошедшей драке возле кафе на 1-ой Новокузьминской улице. Конфликт с посетителями произошёл из-за того, что мужчина отказывался оплатить счёт.
Подозреваемым оказался 32-летний житель Москвы. Стражи порядка изъяли у нарушителя травматический пистолет, на который у него было необходимое разрешение.
 
 
Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

 

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