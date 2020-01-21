Известно, что в ночь с 31 декабря на 1 января в процессе новогоднего празднования в одном из домов по улице Таврическая начали конфликтовать двое жителей: гость приревновал свою спутницу к хозяину дома. Разгорелась ссора, в процессе которой хозяин дома 5 раз ранил ножом гостя. Гость скончался, а его тело утром обвиняемый завернул в ковёр и закопал в огороде дома. Запуганная спутница умершего только через двадцать дней рассказала о произошедшем своему знакомому, который и обратился в правоохранительные органы.
В Крыму раскрыли новогоднее убийство из-за ревности
- Автор Габи
- 21 января, 2020. Вторник 12:14
В Крыму возбудили уголовное дело на 60–летнего жителя Красноперекопска. Мужчина подозревается в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Данную информацию предоставила пресс-служба СК РФ по РК и Севастополю.