В Крыму раскрыли новогоднее убийство из-за ревности

Известно, что в ночь с 31 декабря на 1 января в процессе новогоднего празднования в одном из домов по улице Таврическая начали конфликтовать двое жителей: гость приревновал свою спутницу к хозяину дома. Разгорелась ссора, в процессе которой хозяин дома 5 раз ранил ножом гостя. Гость скончался, а его тело утром обвиняемый завернул в ковёр и закопал в огороде дома. Запуганная спутница умершего только через двадцать дней рассказала о произошедшем своему знакомому, который и обратился в правоохранительные органы.