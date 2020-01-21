В Китае четвертый человек умер от нового типа коронавируса
- Автор Мадина
- 21 января, 2020. Вторник 10:55
Правительство Китая сообщает о 4-й смерти от коронавируса. Погиб старый мужчина из города Ухань. Число зараженных вирусом перевалило за 100.
Правительство Китая сообщает о 4-й смерти от коронавируса. Погиб старый мужчина из города Ухань. Число зараженных вирусом перевалило за 100.
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