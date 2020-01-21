ЗАМАНА - На Марсе найдена странная впадина

На Марсе найдена странная впадина

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21 января, 2020. Вторник 10:40
На Марсе найдена странная впадина

Когда Curiosity спускался с Западного Бьютта, он остановился, дабы обследовать таинственную впадину, встретившуюся по пути.

На Марсе найдена странная впадина
Происшествия

На фотоснимках с орбиты Марса впадина выглядит так, как будто кто-то провел толстую прямую линию черным фломастером по юго-восточной стороне возвышения. На планете она смотрится как не очень глубокая канава, наполненная песком. Пока нет информации, что породило эту особенность или почему впадина находится именно в этом месте. Когда Curiosity проведет исследование, он завершит спуск с Западного Бьютта и отправится на юг. 

 

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взяты из открытых источников
 

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