На фотоснимках с орбиты Марса впадина выглядит так, как будто кто-то провел толстую прямую линию черным фломастером по юго-восточной стороне возвышения. На планете она смотрится как не очень глубокая канава, наполненная песком. Пока нет информации, что породило эту особенность или почему впадина находится именно в этом месте. Когда Curiosity проведет исследование, он завершит спуск с Западного Бьютта и отправится на юг.
На Марсе найдена странная впадина
- Автор Мадина
- 21 января, 2020. Вторник 10:40
Когда Curiosity спускался с Западного Бьютта, он остановился, дабы обследовать таинственную впадину, встретившуюся по пути.