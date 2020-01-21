Сидящий на диване скелет обнаружили в заброшенном доме

В старом доме индонезийской деревни, в котором давно никто не живет, нашли сидящий на диване скелет человека, передает издание Asia One.

Еще в 2014 году Йохан Рисмана приобрел двухэтажный дом в деревне, но с того времени дом пустовал. Весной 2019 года помощник Рисмана Сахерман пришел, дабы сделать уборку лужайки перед старым зданием, но не стал заходить внутрь. 14 января этого года он снова пришел, чтобы проверить здание.

Когда Сахерман пришел во двор, он заметил, что кто-то подстриг газон и посадил маниок — растение, клубни которого употребляют в пищу. Окна здания были разбиты, а дверь на входе — распахнута.

Сахерман зашел в дом и увидел сидящий на диване скелет человека.

В полиции деревни заявили, что будет сложно понять, что же случилось, поскольку о скелете известно совсем мало. Свидетелей случившегося нет. Скелет отправили на исследование. Пол скелета и причины смерти остаются пока тайной. Итоги исследования появятся через 10 дней.