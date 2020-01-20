Старая труба и закрытый выход: стали известны подробности трагедии в Перми
- Автор Мадина
- 20 января, 2020. Понедельник 16:30
Одна из причин несчастья в пермском хостеле "Карамель", где умерло 5 человек — закрытый эвакуационный выход, это грубейшее нарушение установленных правил.
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