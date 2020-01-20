По словам источника в экстренных службах региона, это произошло 19 января в частном доме, который расположен в селе Эбута Хунзахского района.
Все подробности выясняются.
Два человека погибли из-за отравления угарным газом в Дагестане. Об этом сообщают в АИФ Дагестан.
По словам источника в экстренных службах региона, это произошло 19 января в частном доме, который расположен в селе Эбута Хунзахского района.
Все подробности выясняются.
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