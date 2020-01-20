ЗАМАНА - Роспотребнадзор признал ржавую воду из кранов челябинцев нормальной

Роспотребнадзор признал ржавую воду из кранов челябинцев нормальной

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20 января, 2020. Понедельник 11:30
Роспотребнадзор признал ржавую воду из кранов челябинцев нормальной

Роспотребнадзор Челябинской области проверил воду, на которую пожаловались жители. Стоит напомнить, что жители Челябинска в интернете активно обсуждали воду, смахивающую цветом на «кока-колу» и жаловались на ее противный запах и осадок.

Роспотребнадзор признал ржавую воду из кранов челябинцев нормальной
Происшествия

Были взяты пробы воды и отправлены на проверку в 2 лаборатории. Выяснилось, что такая вода соответствует гигиеническим нормам. По факту произошедшего было собрано межведомственное заседание, на котором выяснилось, что никаких примесей посторонних веществ в воде не было найдено. Роспотребнадзор обязался проверить воду из Шершневского водохранилища. 

 

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