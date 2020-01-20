ЗАМАНА - В российском хостеле люди насмерть обварились кипятком

В российском хостеле люди насмерть обварились кипятком

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20 января, 2020. Понедельник 08:43
В российском хостеле люди насмерть обварились кипятком

В Пермском хостеле несколько гостей насмерть обварились кипятком из-за прорыва трубы в отеле, сообщает Telegram-канал «112».

В российском хостеле люди насмерть обварились кипятком
Происшествия

Как передают, умерло 5 человек, а еще несколько госпитализированы с ожогами.

На цокольном этаже хостела прорвало трубу и кипяченная вода начала прибывать в комнату, где были люди. Случай произошел в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми. 

 

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