В российском хостеле люди насмерть обварились кипятком

В Пермском хостеле несколько гостей насмерть обварились кипятком из-за прорыва трубы в отеле, сообщает Telegram-канал «112».

Как передают, умерло 5 человек, а еще несколько госпитализированы с ожогами.

На цокольном этаже хостела прорвало трубу и кипяченная вода начала прибывать в комнату, где были люди. Случай произошел в хостеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми.