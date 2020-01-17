Из-за ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Priora сразу же погибли вследствие полученных травм, семерых человек госпитализировали.
Стражи порядка проводят проверку.
Два автомобиля — Lada Priora и УАЗ столкнулись на трассе Казань — Оренбург, сообщили в ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД России по Оренбургской области.
Из-за ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Priora сразу же погибли вследствие полученных травм, семерых человек госпитализировали.
Стражи порядка проводят проверку.
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