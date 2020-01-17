Урганта лишат гражданства из-за шуток об Иисусе Христе

Членов группы смутил показанный в начале передачи коллаж, который изображал появление на свет актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и знаменитых режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Участники православной группы восприняли это как пародию на икону с изображением Рождества Иисуса Христа.

На шоу в качестве гостя присутствовал французский актер Жерар Депардье и российский рэпер Джизус. Православная группа подчеркнула, что Депардье посмел сравнить Иисуса Христа с поросенком, упомянув, что во время его приготовления «приносит его в жертву», но не на кресте, а на тарелке. Активисты также заметили, что Джизус пропагандировал неприличный образ жизни. Как высказались авторы петиции, Ургант и гости его передачи издевались над Иисусом Христом и христианскими традициями, дабы оскорбить всех тех, кому они дороги. Они потребовали не только извинений, но и закрытия шоу.