ЗАМАНА - Урганта лишат гражданства из-за шуток об Иисусе Христе

Урганта лишат гражданства из-за шуток об Иисусе Христе

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17 января, 2020. Пятница 08:53
Урганта лишат гражданства из-за шуток об Иисусе Христе

Религиозная группа православных «Сорок сороков» требует лишить гражданства известного телеведущего Ивана Урганта из-за шуток о христианстве, сказанных в эфире «Вечернего Урганта» 7 января. 

Урганта лишат гражданства из-за шуток об Иисусе Христе
Происшествия

Членов группы смутил показанный в начале передачи коллаж, который изображал появление на свет актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и знаменитых режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Участники православной группы восприняли это как пародию на икону с изображением Рождества Иисуса Христа.

На шоу в качестве гостя присутствовал французский актер Жерар Депардье и российский рэпер Джизус. Православная группа подчеркнула, что Депардье посмел сравнить Иисуса Христа с поросенком, упомянув, что во время его приготовления «приносит его в жертву», но не на кресте, а на тарелке. Активисты также заметили, что Джизус пропагандировал неприличный образ жизни. Как высказались авторы петиции, Ургант и гости его передачи издевались над Иисусом Христом и христианскими традициями, дабы оскорбить всех тех, кому они дороги. Они потребовали не только извинений, но и закрытия шоу.

 

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