ЗАМАНА - На Камчатке подросток хотел сброситься с вышки мобильной связи

На Камчатке подросток хотел сброситься с вышки мобильной связи

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16 января, 2020. Четверг 13:30
На Камчатке подросток хотел сброситься с вышки мобильной связи

На Камчатке 16-летний подросток сбежал со школы и поднялся на вышку сотовой связи. Мальчишку на высоте обнаружили очевидцы и тут же совершили звонок в полицию. По указанному адресу быстро приехали стражи порядка, скорая помощь и мать подростка.

На Камчатке подросток хотел сброситься с вышки мобильной связи
Происшествия

Спустить несовершеннолетнего юношу на землю получилось только после того, как спасатели подняли на высоту его мать.

На данный момент с юношей всё в порядке, он не пострадал.

 

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