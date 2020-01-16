Спустить несовершеннолетнего юношу на землю получилось только после того, как спасатели подняли на высоту его мать.
На данный момент с юношей всё в порядке, он не пострадал.
На Камчатке 16-летний подросток сбежал со школы и поднялся на вышку сотовой связи. Мальчишку на высоте обнаружили очевидцы и тут же совершили звонок в полицию. По указанному адресу быстро приехали стражи порядка, скорая помощь и мать подростка.
Спустить несовершеннолетнего юношу на землю получилось только после того, как спасатели подняли на высоту его мать.
На данный момент с юношей всё в порядке, он не пострадал.
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