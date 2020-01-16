На Камчатке подросток хотел сброситься с вышки мобильной связи

На Камчатке 16-летний подросток сбежал со школы и поднялся на вышку сотовой связи. Мальчишку на высоте обнаружили очевидцы и тут же совершили звонок в полицию. По указанному адресу быстро приехали стражи порядка, скорая помощь и мать подростка.

Спустить несовершеннолетнего юношу на землю получилось только после того, как спасатели подняли на высоту его мать.

На данный момент с юношей всё в порядке, он не пострадал.