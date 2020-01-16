Выяснилось, что мужчина в одном из продуктовых магазинов купил пачку замороженной фасоли. Однако, когда дома он вскрыл пакет, то его ждал сюрприз – внутри находилась мёртвая мышь. Мужчина незамедлительно вернулся в магазин с товаром и чеком. Продавцы сами были в ужасе, когда увидели содержимое пакета. Потерпевшему вернули деньги.
В Ставрополе обнаружили замороженную мышь в пачке фасоли
- Автор Габи
- 16 января, 2020. Четверг 10:15
Пользователи социальных сетей Ставрополя активно обсуждают пост, который разместил в своём аккаунте Instagram житель города.
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