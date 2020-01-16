В Ставрополе обнаружили замороженную мышь в пачке фасоли

Выяснилось, что мужчина в одном из продуктовых магазинов купил пачку замороженной фасоли. Однако, когда дома он вскрыл пакет, то его ждал сюрприз – внутри находилась мёртвая мышь. Мужчина незамедлительно вернулся в магазин с товаром и чеком. Продавцы сами были в ужасе, когда увидели содержимое пакета. Потерпевшему вернули деньги.