ЗАМАНА - В Ставрополе обнаружили замороженную мышь в пачке фасоли

В Ставрополе обнаружили замороженную мышь в пачке фасоли

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16 января, 2020. Четверг 10:15
В Ставрополе обнаружили замороженную мышь в пачке фасоли

Пользователи социальных сетей Ставрополя активно обсуждают пост, который разместил в своём аккаунте Instagram житель города.

В Ставрополе обнаружили замороженную мышь в пачке фасоли
Происшествия

Выяснилось, что мужчина в одном из продуктовых магазинов купил пачку замороженной фасоли. Однако, когда дома он вскрыл пакет, то его ждал сюрприз – внутри находилась мёртвая мышь. Мужчина незамедлительно вернулся в магазин с товаром и чеком. Продавцы сами были в ужасе, когда увидели содержимое пакета. Потерпевшему вернули деньги.

 

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