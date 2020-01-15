Самолёт принадлежал украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Погибли все, находившиеся на борту, 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Иран по ошибке сбил украинский самолет
- Автор Габи
- 15 января, 2020. Среда 15:47
В Республике Иран случилась катастрофа: разбился пассажирский самолет Boeing 737.
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