ЗАМАНА - Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло до 75

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло до 75

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15 января, 2020. Среда 15:03
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло до 75

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в  Кизляре возросло до 75 человек, большая часть — дети.

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло до 75
Происшествия

Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на источник в ЦГБ города.

 

Среди всех пациентов большую часть составляют дети — их 39. Всего в Центральную городскую больницу Кизляра поступило 72 человека. Но двое взрослых и одного ребёнка выписали под расписку.

 

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