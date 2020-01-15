Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на источник в ЦГБ города.
Среди всех пациентов большую часть составляют дети — их 39. Всего в Центральную городскую больницу Кизляра поступило 72 человека. Но двое взрослых и одного ребёнка выписали под расписку.
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре возросло до 75 человек, большая часть — дети.
Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на источник в ЦГБ города.
Среди всех пациентов большую часть составляют дети — их 39. Всего в Центральную городскую больницу Кизляра поступило 72 человека. Но двое взрослых и одного ребёнка выписали под расписку.
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