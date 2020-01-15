Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло до 75

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре возросло до 75 человек, большая часть — дети.

Об этом сообщает ТАСС ссылаясь на источник в ЦГБ города.

Среди всех пациентов большую часть составляют дети — их 39. Всего в Центральную городскую больницу Кизляра поступило 72 человека. Но двое взрослых и одного ребёнка выписали под расписку.